Minik Leyla'nın davasında, avukatın eline geçen ses kaydı incelenecek (3) - Son Dakika

UCİM BAŞKANI ÖZKAN: LEYLA'NIN BU MAHKEMEDE ARTIK SESİ YOK

Leyla Aydemir'in yeniden görülen davası sonrasında UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan dernek üyeleri ile birlikte açıklama yaptı. Özkan, "Salona girdiğimizde çocuk için konuşacak hiçbir ses yoktu. Sanık avukatları ısrarla davada bizleri istemedi. Mahkeme heyeti davada arkadaşlarımıza hiçbir şekilde söz vermemeye çalıştı. Peki bu çocuğun sesi kim olacak ? Bugün bu çocuk öldürüldü. Bir çocuk aramızda yok. Onun cansız bedeni bir dere kenarında gördük. Leyla'nın bu mahkemede artık sesi yok. El çektirildi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Kapının önünde olsak bile 8 ekimde yine bu kapıda Leyla için yine adalet nöbetinde olacağız" diye konuştu.