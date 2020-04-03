Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi - Son Dakika

Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi

6 saat önce

ISPARTA'da birinci sınıf öğrencisi Livanur Seven (7), okuma kitabı bittiği için sosyal medyadan video çekerek çağrıda bulundu.

Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi, System.String[]

ISPARTA'da birinci sınıf öğrencisi Livanur Seven (7), okuma kitabı bittiği için sosyal medyadan video çekerek çağrıda bulundu. Çağrı üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencinin evine okuma kitabı gönderdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla okulların tatil edilmesiyle evde eğitimine devam eden Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Livanur Seven, evde okuma kitabı bittiği için bir video çekerek, kitap isteğinde bulundu. Livanur Seven videoda, "Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm saygılar. Ben Livanur Seven. Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda okuyorum. 1-C sınıfına gidiyorum. Dünya olarak zor günler geçiyoruz. Umarım kısa zamanda atlatırız. Ben önlemimi alıyorum. Herkesin önlem almasını istiyorum. Hem büyüklerimin sözünü dinliyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Kitap okuyorum. ve sizden bana kitap göndermenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Ertunç Atlı'nın sosyal medyada paylaştığı videoyu gören Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen harekete geçti. Başkan Başdeğirmen'in talimatı üzerine küçük Livanur'un evine kitaplar gönderildi. Kitapların kendisine ulaştırılmasının ardından yeni bir video çeken Livanur, "Sayın başkanım kitaplarım geldi çok teşekkür ederim" dedi.

'BU TALEPLERE HER ZAMAN AÇIĞIZ'

Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Öğrenci kardeşimizin sosyal medyadan çağrısını gördükten sonra hemen ailesiyle iletişime geçtik. Eğitim bizim için önemlidir. Kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Bu taleplere her zaman açığız" dedi.


Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:49 Kaynak: DHA

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