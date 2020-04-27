Minik Liya, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor - Son Dakika

İNGİLTERE'de yaşayan Hatice -Ufuk Gümüşöz çiftinin Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastası 1,5 yaşındaki kızları Liya'nın sağlığına kavuşabilmesi için kök hücre nakli gerekiyor. Liya'nın Mersin'de yaşayan halası Berna Tutuk, yeğeni için başlatılan kampanyaya herkesin destek olmasını istedi.

Hatice Gümüşöz (32) ile Ufuk Gümüşöz (37), tek çocukları Liya'nın 2 ay önce yürüyüşünde değişiklik farketti. Çift, Liya'yı zaman geçirmeden doktora götürdü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Liya, evde düşünce ikinci kez doktora götürüldü. Sağlıklı olduğu söylenen küçük kız, eve geri gönderildi.

5 Nisan günü uykusundan ağlayarak uyanan Liya, ayaklarının üzerine basamadı. Acil servise götürülen ve ateşi olan Liya'ya Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan Liya'nın çekilen MR ile leğen kemiği içinde kitle olduğu anlaşıldı. 12 Nisan günü, Great Ormond Street Hospital'a sevk edilen Liya'ya Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanan ve yüksek risk taşıdığı bildirilen küçük kıza, doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğini söyledi. Gümüşöz çifti de kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Aile, sosyal medya üzerinden duyurdukları kampanya ile vatandaşlardan destek olmalarını istedi.

1 AY ZAMANIMIZ KALDI

Liya Gümüşöz'ün Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan halası Berna Tuluk (47), yeğenin yaşaması için kök hücre nakli gerektiğini söyledi. Liya'nın hastalığının kısa süre önce fark edildiğini belirten Tuluk, "Pelvis bölgesinde kitle tespit edilmiş. Hemen kemoterapiye başlandı ama durumu yüksek risk taşıdığı için kök hücre nakli gerekiyor. Hepimiz yıkıldık. Çaresiz haldeyiz" dedi.1 ay zamanlarının kaldığını kaydeden Tuluk, vatandaşlardan Kızılay'a giderek, bağışçı olmalarını istedi.