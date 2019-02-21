Son Dakika Haberleri: Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konser

Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konser

1 saat önce

Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı.

Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konser, System.String[]
Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da belediye başkan adayları ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" dizisinin müziğini çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye geçti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:55 Kaynak: İHA

Politika
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