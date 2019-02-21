Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konser
1 saat önce
Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı.
Manisa
'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a "Diriliş" müziğini çaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Manisa'da belediye başkan adayları
ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" dizisinin müziğini çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye geçti. - MANİSA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:55 Kaynak: İHA
Yavuz Bingöl, Ali Kızıltuğ'un Anıldığı Konserde Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı
20 Yıllık İmam ve Eşi Ayakları Bağlı Tüfekle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu