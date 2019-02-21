Son Dakika Haberleri: Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürpriz

Minik Mehteranlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürpriz

1 saat önce

Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı.

Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da belediye başkan adayları ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" dizisinin müziğini çaldı. Minik mehteranların kendisine verdiği konseri ilgiyle dinleyen Erdoğan, daha sonra konuşma yapmak üzere kürsüye geçti.

(Aykut Yeniçağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Manisa, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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