Minik mehteranların en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne almak - Son Dakika

- Minik mehteranların en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahne almak

EDİRNE - Edirne'de Meriç İlkokulu'nda devamsız öğrencileri okula kazandırmak ve sosyal gelişimlerini sağlamak için kurulan mehter takımının en büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vermek.

Edirne'de Meriç İlkokulu'nda 3 yıl önce öğrencilerin okula ilgisini artırmak için kurulan mehter takımı öyle başarılı oldu ki hem devamsızlıkları azaldı hem de geleceğe dair hayalleri şekil buldu. Belli zamanlarda çalışmalarını sürdüren minik mehter takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelerek ona gösteri yapmayı hedefliyor.

Minik öğrencilerden oluşan mehter takımı, kendini öyle geliştirdi ki artık milli bayramlarda konser vermeye başladı. Bu sayede öğrencilerin devamsızlığı azalırken sosyal gelişimi de sağlanmış oldu. Küçük sınıflardakiler, ileride mehterana dahil olmak için erkenden enstrüman çalmayı öğrenmeye başladı. Çocuklar rengarenk kıyafetleri giyebilmek için azimle çalışıyor, enstrümanları başarıyla çalıyorlar. Kentte kutlanan milli bayramlarda okullarını temsil eden öğrenciler yaptıkları gösteri ile tüm ilgiyi üzerine topluyor.

Okulu sevdirdi, müziği ve notayı öğretti

Devamsızlığın arttığı ilkokulda soruna çözüm mehteran takımıyla geldi. Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim aldığı okulda kurulan müzik odasında enstrüman çalmayı öğrenen minikler, bu sayede hem okulu sevdi hem de devamsızlıkları azaldı.

"Bazı öğrencilerimiz konservatuara girdi"

'Değişim ve gelişim okulda başlar' düşüncesinden yola çıkarak oluşturdukları minik mehter takımının mütevazi destekler ve küçük dokunuşlarla başarılar sağladığını söyleyen Meriç İlkokul Müdürü Azize Turan, bazı öğrencilerin kurulan mehter takımı sayesinde konservatuara girdiğini aktardı. Konservatuara girenlerin küçük öğrencilere de örnek olduğunu söyleyen Turan, öğrencilerin en büyük hayallerinin ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri yapmak olduğunu ifade etti.

Mehter sayesinde okula devamsızlık yapan arkadaşlarının okula gelmeye başladığını söyleyen Mahmut Emir Kukumavlar, burada keyifli vakit geçirdiğini ve severek okula geldiğini belirtti.

Öğrencilerden mehter başı Mustafa Ciga, Mehter sayesinde okuluma devam etmeye başladığını ve en büyük hayalinin cumhurbaşkanına gösteri yapmak olduğunu söyledi.

Daha önce çocukların okulu sevmediğini belirten öğrenci velisi Kemal Kaçan, kurulan mehter takımı sayesinde öğrencilerin okulu sevdiğini ve devamsızlığın önlendiğini aktardı.