Son Dakika Haberleri: Minik Mertcan, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Minik Mertcan, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

31 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Mertcan Y. (6), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Minik Mertcan, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Mertcan Y. (6), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Gültepe Mahallesi'nde 2 Ocak'ta meydana gelen olayda, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demir borusuyla dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mertcan Y., yapılan müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan Mertcan Y.'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak İskenderun Çankaya Mezarlığı'na getirildi.

Burada oğlu Mertcan Y.'nin tabutuna sarılıp, ağıtlar yakan anne Gülistan Ö., fenalık geçirdi. Eşinden 1,5 yıl önce boşanan Gülistan Ö.'yü yakınları teselli etmeye çalıştı. Mertcan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

Gültepe, Hatay, İskenderun, 3. Sayfa
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