Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor - Son Dakika

Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor

Iğdır'da, dağcı amcası ve babasına özenen 4 yaşındaki çocuk, en zorlu dağlara zirve yapıyor.

Iğdır'da, dağcı amcası ve babasına özenen 4 yaşındaki çocuk, en zorlu dağlara zirve yapıyor.

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Kentte yaşayan 4 yaşındaki Miran Asaf Akkuş, amcası Muhammed Akkuş ve babası İbrahim Akkuş'un dağcılık sevdasından ilham alınca düzenlenen tırmanış etkinliklerine katılmak istedi.

Doğa sporlarına uygunluğuyla bilinen Iğdır'daki birçok dağa tırmanmaya başlayan küçük Miran Asaf, zirvelerle tanıştığı günden beri amcası ve babasıyla adeta dağların tozunu attırıyor.

Bazen amcasının sırtında, bazen de kendi emekleriyle zirvelere ulaşan Miran Asaf, bölgedeki dağların zirvelerine tırmanmanın tadını çıkartıyor.


Dağcılar arasında, dünyanın en büyük ikinci dağı olması sebebiyle zorlu tırmanışıyla bilinen K2 dağına benzetilen Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı'na da zirve yapan küçük Miran Asaf, yetişkinlerin dahi çıkmaya zorlandığı bu dağa çıkmanın keyfini yaşadı.


Tamamı teknik tırmanış gerektiren dağa tırmanan Miran Asaf, zirveye varınca da "İyi ki doğdun anne" yazılı pankart açarak annesinin doğum gününü kutladı.


Miran Asaf'ın amcası Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenini çocukluğundan dağcı olarak yetiştirdiklerini söyledi.


Yeğeninin gelecekte önde gelen doğa sporcularından olacağına inandığını belirten Akkuş, "Ben yıllarca yurt dışı ve yurt içinde çeşitli dağlara tırmandım. Bunlar kardeşimde ve oğlu Miran'da önemli bir yer edindi. Sonra kardeşim benimle tırmanmaya başladı. Daha sonra ise oğlu, yani yeğenim de tırmanmak isteyince onu da yanımıza alarak zirvelere ulaşmaya başladık." dedi.


Miran Asaf'ın bu yaşta dahi oldukça başarılı dağcı olduğunu aktaran Akkuş, "Baktık ki dağcılığa büyük bir heves duyuyor, biz de yanımıza alarak dağlara çıkarmaya başladık. İlk tırmanışında Iğdır'daki 3 bin 200 rakımlı Zor Dağı'nın yarısına kadar tırmandı, ardından dağcılığı sevmeye başlayınca tırmanış yapmaya başladık. Zamanla birçok dağa zirve yaparak daha da gelişmesini sağladık." diye konuştu.


"Uluslararası tırmanışlar yaprak Türkiye'yi temsil edeceğiz"


Hedeflerinin, Miran Asaf'ın ileride Türkiye'yi temsil edecek bir dağcı olması olduğunu ifade eden Akkuş, şunları söyledi:


"Bugün annesinin doğum günü olduğu için tırmanış yaptık. Tekelti Dağı 'doğunun K2'si' olarak bildiğimiz, bölgemizde teknik tırmanış isteyen bir dağ. Yeğenim buraya tırmanan ilk çocuk dağcı oldu. Önümüzdeki yıllarda inşallah onunla uluslararası tırmanışlar yaprak Türkiye'yi temsil edeceğiz. Dağcılık güzel bir spor, buradaki amacımız çocuklarımıza doğa sporlarını sevdirmektir."


Türkiye'nin en zorlu dağlarından olan Tekelti Dağı'na tırmanan Miran Asaf Akkuş da dağlarda mutlu olduğunu ve bu spora devam edeceğini söyledi.

Türkiye, Akkuş, Iğdır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Minik Miran Asaf, dağcı babasıyla zirvelere tırmanıyor - Son Dakika Spor
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