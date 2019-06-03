Son Dakika Haberleri: "Minik müfettişlerin" karneleri dağıtıldı
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"Minik müfettişlerin" karneleri dağıtıldı

24 dakika önce

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığının "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında, ebeveynlerinin trafik ihlallerini not almaları için yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığının "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında, ebeveynlerinin trafik ihlallerini not almaları için yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.
Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Babaeski Otoyol Gişeleri'nde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamaya katıldı.
Burada aileleriyle yolculuk eden çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi", sürücülere ise şeker ve karanfil dağıtıldı.
Çocuklardan, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istendi.

Çocuklar tarafından tatil döneminde doldurulan karnelerin 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem etiketi ile @TrafikEgm Twitter adresine yüklenmesi gerektiği, yüklenen karneler arasında en çok beğeni alan ilk yüz öğrencinin bisiklet ile ödüllendirileceği anlatıldı.
Öğrencilerin www.trafik.gov.tr adresinden de karne temin edebilecekleri belirtildi.
"Amaç birlik, beraberlik ve güzelliği ortaya çıkarmak"
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesinin çok önemli olduğu söyledi.
Çocukların bayram tatilinde güvenlik güçlerinin trafik denetimine yardımcı olacaklarını belirten Bilgin, "Çocuklarımız ebeveynlerinin yoldaki hataları, eksikleri, kusurları varsa "Sürücü Seyahat Karnesi"ne işleyecek. Amaç birlik, beraberlik ve güzelliği ortaya çıkarmak, yoksa bayramların anlamı kalmaz" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın özellikle bayramlarda insanların birlik ve beraberliği için bu tür projeleri hayata geçirdiğini aktaran Bilgin, tüm vatandaşların bayramlarını kutladı.
Minsolmaz da projenin önemine değinerek, çocukların bayramda babalarına ve annelerine karne vereceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:22 Kaynak: AA
AK Parti, TEM Otoyolu, Kırklareli, Güncel
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