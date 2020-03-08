Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Genel Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka 'bebek bezini' taşımaya çalıştı - Son Dakika

Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı

26 dakika önce

Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti.

Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı

EDİRNE - Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede, annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini, biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyerek kendi yükünü taşımaya çalışan mülteci çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka bebek bezini taşımaya çalıştı

Türkiye, Edirne, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
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