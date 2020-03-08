Son Dakika › Genel › Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka 'bebek bezini' taşımaya çalıştı - Son Dakika
Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı
26 dakika önce
Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
Minik mülteci, annesinin yanında düşe kalka "bebek bezini" taşımaya çalıştı
EDİRNE - Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti.
Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede, annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini, biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyerek kendi yükünü taşımaya çalışan mülteci çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Son Dakika Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine