Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı - Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

6 saat önce

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti.

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı, System.String[]

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere yönelik sınır kapılarının açılacağı haberlerinin ardından binlerce mülteci Edirne'ye doğru hareket etti. Pazarkule sınır kapısında annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.


Türkiye'de yaşayan binlerce mülteci aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne'ye geldi. Mülteciler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu. Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir mülteci düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
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