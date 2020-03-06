Minik Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu - Son Dakika

Minik Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu

6 saat önce

Karabük'te, ileri derecede yürüme ve görme problemi yaşayan küçük Mustafa'nın öğretmeni Fatma Çetin'in Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye yazdığı mesajın ardından 9 yaşındaki Mustafa Gülbay'ın hayalleri gerçekleşti.

Minik Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu, System.String[]

Karabük'te, ileri derecede yürüme ve görme problemi yaşayan küçük Mustafa'nın öğretmeni Fatma Çetin'in Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye yazdığı mesajın ardından 9 yaşındaki Mustafa Gülbay'ın hayalleri gerçekleşti.


Öğretmen Fatma Çetin, Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye, "İyi akşamlar diliyorum. Ben evde eğitim öğretmeni Fatma Çetin. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'na bağlı evde eğitim alan Mustafa adında bir öğrencim var. Kendisi yürüme ve ciddi derecede görme problemi yaşıyor. En büyük hayallerinden biri, çocukların sürdüğü akülü bir arabasının olması. Aile maddi sıkıntılar yaşıyor. Onun için Mustafa'nın bu hayalini gerçekleştirmesi mümkün değil. Mustafa 8 yaşında ve hiç doğum günü kutlanmamış. Bu hafta salı günü doğum günü partisi yapacağım ona. Sizlerin belediye olarak ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum. Mustafa'nın akülü oyuncak araba hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Olamazsanız da canınız sağ olsun" mesajı attı.


Öğretmenin bu mesajına duyarsız kalmayan Karabük Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatıyla kısa sürede harekete geçti ve Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu.


Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, "Bugün başkanımızın değerli eşleriyle bir hayali gerçekleştirmek için buraya geldik, evde eğitim gören yavrumuzun öğretmeni başkanımıza bir mesaj yolladı ve bir çocuğumuzun bir hayalinin olduğunu söyledi. Başkanımız bu konularda çok duyarlı, yardım severlerimizin de desteği ile bu isteği yerine getirdik. Bugün çocuğumuz çok mutlu oldu, bizde çok mutluyuz" dedi.


Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili ise, "Gerçekten çok duygulandım, Seher Berker başkandan da Allah razı olsun, böyle güzel çalışmalar yapıldıkça Karabük'te çok güzel şeyler olacak" diye konuştu. - KARABÜK

Mustafa Gülbay, Rafet Vergili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]