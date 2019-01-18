Son Dakika Haberleri: Minik Necati'nin Karne Gününde Çifte Sevinci

Minik Necati'nin Karne Gününde Çifte Sevinci

47 dakika önce

Minik Necati'nin karne gününde çifte sevinci Necati'nin yüzü yeni evleriyle güldüKAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde, görme engelli anne, baba ve kardeşi ile tek göz evde yaşayan Necati, öğretmeni Ayça Burcu Ökmen'nin başlattığı kampanya ile yaptırılan yeni evlerinde...

Minik Necati'nin karne gününde çifte sevinci
Necati'nin yüzü yeni evleriyle güldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde, görme engelli anne, baba ve kardeşi ile tek göz evde yaşayan Necati, öğretmeni Ayça Burcu Ökmen'nin başlattığı kampanya ile yaptırılan yeni evlerinde ilk karne alma heyecanı yaşadı.
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde 9 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine öğrencisine 'Neden beslenme çantan yok' diyen Ayça Burcu Ökmen, öğrencisinin evine gittiğinde 4 kişilik ailenin dramı ile karşılaştı. Öğrencisinin, görme engelli annesi, babası ve kardeşiyle tek göz odada yaşamını sürdürdüğünü gören Ökmen, bunun üzerine harekete geçerek 'Necati için bir taşta sen koy' kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında Necati'nin ailesi için ev yapımına başlandı ve kısa süre içerisinde tamamlanan ev, aileye teslim edildi. Bugün okula giderek karnesini alan Necati, sıcak evine gelerek, mutluluk yaşadı.
Yeni evlerinde çok mutlu olduklarını kaydeden Necati Özden, "Yeni evimizde çok mutluyuz. Ayça öğretmenimiz sayesinde evimize taşındık. Burada derslerimize daha çok çalışıyorum. Çok mutluyum. Annemde, babamda çok mutlu. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Baba Yaşar Özden de, "Evimize taşındık, çok mutluyuz. Allah yaptıranlardan razı olsun. Özellikle Ayça öğretmenden çok razı olsun. Evimizde bir sevinç içerisindeyiz. Sıcak bir yuvamız oldu. Evimizin her şeyini yapıp, anahtarını bize verdiler. Çocuklarda evde oynuyorlar, derslerini çalışıyorlar. Öğretmenlerinin vesilesi ile her şeyleri oldu" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Talas, Genel
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