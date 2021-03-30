Minik Nisa'ya köpek hediyesi - Son Dakika

Minik Nisa'ya köpek hediyesi

30.03.2021 17:27
Minik Nisa'ya köpek hediyesi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küçük Nisa Akın için köpek talebinde bulunan baba Murat Akın'ın isteğini yerine getirip, minik Nisa'ya yavru bir köpek hediye etti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küçük Nisa Akın için köpek talebinde bulunan baba Murat Akın'ın isteğini yerine getirip, minik Nisa'ya yavru bir köpek hediye etti.

Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşı henüz küçük olmasına rağmen hayvanlara karşı büyük bir sevgi besleyen Nisa Akın isimli çocuğun beklentisini yerine getirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın resmi hesabına mesaj gönderen baba Murat Akın, kızı Nisa Akın'ın hayvanları çok sevdiğini, evlerinin önünde beslemek ve bakmak üzere köpek talebinde bulundu.

Gelen talepten sonra hemen harekete geçen Çınar, Taştepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan minik Nisa'ya yavru bir köpek gönderdi.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen köpeği görünce büyük bir heyecan yaşayan minik Nisa'nın sevinci ise görülmeye değerdi. Büyük bir mutluluk yaşayan minik Nisa, getirilen köpekle oyunlar oynayıp, keyifli anlar yaşadı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini gönderen Baba Murat Akın, " Kızım Nisa kedi ve köpekleri çok seviyor. Geçen hafta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a mesaj atarak kızımın hayvan sevgisini paylaştım, kedi veya köpek gönderebilir misin diye talepte bulundum. Başkanımızda aynı gün bana dönüş yaparak telefon numaramı istedi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bizimle irtibata geçtiler, adresimi aldılar. Başkanımızın hediyesi olarak yavru bir köpek getirdiler, ailecek çok mutlu olduk. Mehmet Çınar Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Gönül Belediyeciliğinin ne olduğunu bir kez daha bize gösterdi, Allah razı olsun" diye konuştu.

Çocukların hayvan sevgisi ile büyümelerini desteklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Taştepe mahallemizde ikamet eden Murat Akın isimli vatandaşımız bize ulaşıp kızı için kedi veya köpek talebinde bulundu. Minik Nisa'nın hayvan sevgisini duyunca bende Akın ailesine yavru bir köpek hediye ettim. Kent yaşamı içerisinde hayvanlardan uzak kalan çocuklarımıza erken yaşlarda hayvan sevgisini aşılamak gerekiyor. Şehirleşmenin çok hızla geliştiği günümüz dünyasında insanlarımızın evcil veya sokak hayvanlarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kaldığı bir ortamda hayvanlarımızı tanıtmak, hayvan haklarını anlatmak ve özellikle çocuklarımızın erken yaşlarda hayvanlarla tanışması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Minik Nisa'da kendisine emanet ettiğimiz köpekle güzel vakit geçirecek, hayvan sevgisi ile büyüyecek. Çocuklarımız yeter ki mutlu olsun, biz ne gerekiyorsa yaparız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Minik Nisa'ya köpek hediyesi
Minik Nisa'ya köpek hediyesi
Minik Nisa'ya köpek hediyesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Nisa'ya köpek hediyesi - Son Dakika


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