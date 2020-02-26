Minik Nur yaşayabilmek için destek bekliyor - Son Dakika
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Minik Nur yaşayabilmek için destek bekliyor

6 saat önce

Antalya'da yaşayan iki çocuk babası Muharrem Doğru, 10 yaşındaki epilepsi hastası kızı Nur Sena'nın sağlığına kavuştuğu günlerin hayaliyle yaşıyor.

Minik Nur yaşayabilmek için destek bekliyor, System.String[]

Antalya'da yaşayan iki çocuk babası Muharrem Doğru, 10 yaşındaki epilepsi hastası kızı Nur Sena'nın sağlığına kavuştuğu günlerin hayaliyle yaşıyor. Doktorların, minik Nur için yüzde 90 umut verdiklerini belirten Doğru, 106 bin TL hastane masrafını karşılayamadığı için yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde aşçılık yapan Muharrem Doğru, beyin tümörüne bağlı epilepsi hastası olan 10 yaşındaki kızı Nur Sena'nın tedavisi için yardım bekliyor. Evli ve iki çocuk babası olan Doğru, evladının da arkadaşları gibi koşup, oynayacağı günleri umut ediyor.

Baba Doğru, kızının dört yıl önce hastalığa yakalandığını, bir yıldır da okula gidemediğini, tedavi için haftanın 5 günü ise hastaneye gidip geldiklerini söyledi. Maddi imkansızlıklardan dolayı gücünün yetmediğini, bu yüzden devlet büyüklerinden yardım eli beklediğini ifade eden baba Doğru, "Kızım 10 yaşında, beyninin riskli bir bölgesinde tümör var ve tümöre bağlı olarak sürekli epilepsi nöbeti geçiriyor. Yüzde 70 engelli durumda. Engelli olduğunu 6 yaşındayken öğrendik" dedi.

"KIZIMIZA YÜZDE 90 UMUT VERDİLER"

Kızının Akdeniz Üniversitesinde takip edildiğini ifade eden Doğru, "Üniversitedeki doktorumuz ameliyatın riskli olduğunu, son ana kadar müdahale etmek istemediğini söyledi. Kızımız sürekli epilepsi nöbeti geçiriyor ve kullandığımız epilepsi ilaçlarının hiçbir faydası olmuyor. Çünkü nöbetlerimiz tümörden kaynaklı. Farklı şehirlerde farklı doktorlara götürdük ama hiçbiri umut vermedi. 'Ömür boyu felç kalır ya da masada kalır' dediler. Tavsiye üzerine İstanbul'da bir üniversite hastanesine gittik. Doktorlar, kızımıza yüzde 90 umut verdiler. Fakat 106 bin TL hastane masrafı olacağını söylediler. Bunu karşılayacak gücümüz olmadığı için devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" çağrısında bulundu.

(Mehmet Demirci/İHA)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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