Minik Nura İsa'nın ambulans uçakla sağlığa yolculuğu - Son Dakika

Minik Nura İsa'nın ambulans uçakla sağlığa yolculuğu

Kalp hastası olan minik Gaziantep'ten İstanbul'a getirildi

Ambulans uçak 5 günlük bebek için havalandı

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı'nın uçak ambulansı, kalp ve damar rahatsızlığı bulunan 5 günlük Nura İsa bebeği Gaziantep'ten alarak İstanbul'a getirdi. Minik Nura İsa'nın sağlığına kavuşmak için çıktığı yolcuğu, İHA kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Gaziantep'te özel bir hastanede 5 gün önce dünyaya gelen 2 kilo 690 gram ağırlığındaki Nura İsa bebekte kalp rahatsızlığı olduğu teşhis edildi. Gaziantep'te yapılan kontrollerin ardından Nura İsa bebeğin tedavisine Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastanesi'nde devam edilmesi kararı alındı. Nura İsa bebeğin sağlığına kavuşması için verilen kararın ardından devreye Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçak ambulans girdi. Gaziantep'te doğduğu hastaneden ambulans ise Gaziantep Havalimanı'na getirilen minik Nura İsa, kendisini almak için İstanbul'dan havalanan ambulans uçağa nakledildi. Kısa süren yolculuğun ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan ambulans uçaktan alınan Nura İsa bebek, tedavisinin devam edeceği Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan yeni doğan Nura İsa'nın sağlığına yolculuğu İHA kamerası tarafından kayıt altına alındı.

"Doğuştan kalp hastası olarak doğdu"

Minik Nura İsa'nın kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Acil Tıp Uzmanı Doktor Güven Kırımlı, "İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Gaziantep'e doğru yola çıktık. Yeni doğan, kalp rahatsızlığı olan bir bebeğimiz var. Orada ilk müdahale yapılmış, solunum desteğine alınmış ama Kalp Cerrahisi ameliyat ihtiyacı olduğundan dolayı hastamızı İstanbul'a getirmeye gidiyoruz. Genel durumu orta ve solunum cihazına bağlı bir durumda. Bebeğimiz 5 günlük ve doğuştan kalp hastası olarak doğdu. Doğduğu andan itibaren solunum cihazına bağlanmış" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye teslim edeceğiz"

Bebeğin ekokardiyografisinde kalp problemi tespit edildiğini belirten doktor Kırımlı, "Tedavilerine başlanmış. Bebeğin aort kapak stenozu (aort kapak darlığı) var. Kalp cerrahisi gereken bir durum. Hastamızı Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastanesi'ne götüreceğiz. Bebeği kara ambulansından aldık. Çocuğun uçuşa hazır hale gelmesi için stabilizasyonumuzu yapıyoruz. Hazır hale geldikten sonrada uçup, hastaneye teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.