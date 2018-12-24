Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenci Harçlığını Yemen'e Gönderdi

Minik Öğrenci Harçlığını Yemen'e Gönderdi

2 saat önce

Şanlıurfa'da anaokuluna giden minik bir kız öğrenci, kendi imkanlarıyla biriktirdiği harçlığını Yemen'e gönderdi.

Minik Öğrenci Harçlığını Yemen'e Gönderdi, System.String[]
Şanlıurfa'da anaokuluna giden minik bir kız öğrenci, kendi imkanlarıyla biriktirdiği harçlığını Yemen'e gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'da Aile Okulu adlı bir seminer düzenlendi. Şanlıurfa İl Müftülüğünce gerçekleştirilen semiren ardından anasınıfı öğrencisi Sehle Çakırtaş, kendi imkanlarıyla biriktirdiği harçlığını Yemen'e göndermek istedi. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın yanına giden minik öğrenci, biriktirdiği harçlığını poşetin içerisinde teslim etti. Minik öğrencinin verdiği harçlığın açlıkla mücadele eden Yemen'deki Müslümanlara gönderileceği belirtilirken, bu davranışı ise salondakiler tarafından büyük bir takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:23 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa, Yemen, Güncel
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