Minik Öğrenci, Harçlığını Yemen İçin Bağışladı
13 dakika önce
Şanlıurfa'da yaşayan kız çocuğu, kumbarasında biriktirdiği parasını Yemenli çocuklar için bağışladı.
Şanlıurfa
'da yaşayan kız çocuğu, kumbarasında biriktirdiği parasını Yemenli çocuklar için bağışladı.
Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen bir seminer sonrası İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın yanına gelen anaokulu öğrencisi Sehle Çakırtaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Yemen'deki çocuklar için bağışlamak istedi.
Kumbarayı teslim alan Ortaç, Çakırtaş ve ailesine hassasiyetleri için teşekkür etti.
Sehle'nin yaşının küçük olduğunu ancak davranışının büyük olduğunu ifade eden Ortaç, "Sehle, Yemen'deki kardeşleri için örnek alınması gereken bir davranış sergilemiştir. Sehle'nin bu duyarlılığından dolayı çok duygulandım. Allah kendisinden ve ailesinden razı olsun. İnşallah Yemen'de yaşanan bu sıkıntılar sona erer." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:52 Kaynak: AA
Burcu Esmersoy'dan Yıllar Sonra Gelen Sümük İtirafı!
Furkan Andıç'a, Dilan Çiçek Deniz'i Unutturan Güzel! Dudak Dudağa Görüntülendiler
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz