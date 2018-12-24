Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenci, Harçlığını Yemen İçin Bağışladı

Minik Öğrenci, Harçlığını Yemen İçin Bağışladı

13 dakika önce

Şanlıurfa'da yaşayan kız çocuğu, kumbarasında biriktirdiği parasını Yemenli çocuklar için bağışladı.

Minik Öğrenci, Harçlığını Yemen İçin Bağışladı, System.String[]
Şanlıurfa'da yaşayan kız çocuğu, kumbarasında biriktirdiği parasını Yemenli çocuklar için bağışladı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen bir seminer sonrası İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın yanına gelen anaokulu öğrencisi Sehle Çakırtaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Yemen'deki çocuklar için bağışlamak istedi.

Kumbarayı teslim alan Ortaç, Çakırtaş ve ailesine hassasiyetleri için teşekkür etti.

Sehle'nin yaşının küçük olduğunu ancak davranışının büyük olduğunu ifade eden Ortaç, "Sehle, Yemen'deki kardeşleri için örnek alınması gereken bir davranış sergilemiştir. Sehle'nin bu duyarlılığından dolayı çok duygulandım. Allah kendisinden ve ailesinden razı olsun. İnşallah Yemen'de yaşanan bu sıkıntılar sona erer." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:52 Kaynak: AA

Müftü, Şanlıurfa, Yemen, Güncel
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