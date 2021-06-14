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Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür - Son Dakika

Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür

14.06.2021 10:02

Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı 'Simav'a bağlı Hisarbey Köyü İlkokulu öğrencileriyle buluştu Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey Köyü İlkokulu'nda motivasyon eğitimine katılan minik öğrenci Hatice...

Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı 'Simav'a bağlı Hisarbey Köyü İlkokulu öğrencileriyle buluştu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey Köyü İlkokulu'nda motivasyon eğitimine katılan minik öğrenci Hatice Çelik, Kütahya Valisi Ali Çelik'e Motivasyon Tır'ı için teşekkür etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in öncülüğü ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı', Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan ile Hisarbey Köyü'ndeki ilkokul öğrencilerine eğitici ve heyecanlı anlar yaşattı.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan ile birlikte motivasyon eğitimini değerlendiren 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Çelik (8), etkinlikte en çok motivasyon otobüsü kalemliğini beğendiğini belirterek, Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti.

Hedefi Türkiye'deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı'nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Armağan, iki yıl önce motivasyon otobüsüyle Hisarbey Köyü'nden başladıkları hayallerine, bu yıl motivasyon tırı ile devam ettiklerini ifade etti. Armağan " Burada yaşayan çocuklarımız ile birlikte 'Motivasyon Tır'ı yolculuğuna devam ediyor. Bundan sonra da, özellikle köylerde, özel eğitim kurumlarındaki ve sevgi evlerindeki çocuklarımıza ulaşmak için sevgiyle, yüzümüzdeki tebessümle 'Motivasyon Tır'ı tüm Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek" diye konuştu.

Hisarbey İlkokulu Müdürü Necati Albayrak " Sayın Valimiz Ali Çelik, 'Motivasyon Otobüsü'nü 'Motivasyon Tır'ına dönüştürdü. İlk olarak köyümüzde verilen eğitimden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Hisarbey İlkokulu'nda gerçekleştirilen motivasyon eğitimi etkinliği sonunda, öğrencilere pamuk helva ikramı yapıldı.

Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür
Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür
Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür
Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür

Öğretim Görevlisi, Kütahya Valiliği, Kütahya, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrenci Hatice Çelik'ten Vali Çelik'e teşekkür - Son Dakika


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