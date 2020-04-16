Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Parayı bankaya yatıran jandarma ekipleri, dekontu aileye verdi ve Elif Gültekin'e Türk bayrağı ile kitap hediye etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyündeki ilkokul öğrencisi, kumbarasındaki paralarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın " Biz Bize Yeteriz Türkiyem " sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

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Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı