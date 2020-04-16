Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyündeki ilkokul öğrencisi, kumbarasındaki paralarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyündeki ilkokul öğrencisi, kumbarasındaki paralarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. İlkokul öğrencisi 8 yaşındaki Elif Gültekin, ailesinin Milli Dayanışma Kampanyası'yla ilgili konuşmalarından etkilenerek, babasına kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini söyledi. Baba Halil Gültekin, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunu aradı. Gültekin ailesinin evine giden görevli, kumbaradaki 230 lirayı teslim aldı. Parayı bankaya yatıran jandarma ekipleri, dekontu aileye verdi ve Elif Gültekin'e Türk bayrağı ile kitap hediye etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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