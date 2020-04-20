Minik öğrenciler 23 Nisan şarkısını evlerinde seslendirdi - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde aynı sınıfta öğrenim gören minik öğrenciler 23 Nisan Şarkısını evlerinde seslendirdiler.



Korona virüsü sebebiyle okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapılamamasından dolayı Osmancık Koyun Baba İlköğretim Okulu'na giden 1/A sınıfı öğrencileri 23 Nisan Şarkısını seslendirerek çocuk bayramını kutladılar.



Edinilen bilgilere göre, 1/A sınıfı öğrenci velileri bu sene birinci sınıfa giden çocuklarının bayramlarını evlerinde de olsa yaşamalarını istediler. Öğrenci velileri çocuklarının bayramlarını yüzüncü yıla yakışır coşkuyla kutlamaları için görüş alışverişinde bulundular. Ortak alınan kararla çocuklarına 23 Nisan şarkısını seslendirmelerini isteyen veliler video çekerek klip hazırladılar. Çocuklar seslendirdikleri şarkı ile bayramlarını doyasıya hissettiler. - ÇORUM