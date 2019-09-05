Minik öğrenciler anne ve babalarından ayrılamadı

Bilecik'te, "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri anne ve babalarıyla birlikte okula geldi.

Bilecik'te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi ile okul öncesi ve birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için başlatılan "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında aileleriyle okula gelen birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle ve okul arkadaşlarıyla tanışıp, okula uyum sağlamaya çalıştı.

Bilecik Atatürk İlkokulunda proje kapsamında eğitime başlayan öğrencilerin bazıları okul ortamına alışırken, öğrencilerden bazılarının ise anne ve babalarından ayrılamadıkları ve gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve ortaöğretim kurumlarının dokuzuncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin eğitim görecekleri okullar hakkında bilgilenmeleri yeni okullarına en kısa sürede uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla 5-6 eylül tarihlerinde ilgili okullarda öğrencilerin uyum eğitimi alacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin iki gün sürecek bu uyum eğitimine katılmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimiz alacakları bu eğitim sayesinde okullarını tanıyacaklar, okullarının fiziki alanlarını çevre olanaklarını daha sakin bir dönemde görmüş olacaklar. Öğretmenlerini tanımış olacaklar ve bu şekilde okul stresini de en az yaşayarak üzerlerinden atmış olacaklardır. Velilerimizden, okul ve öğretmenleri hakkında çocuklarına güzel şeyler söylemelerini, kurallar ve yasaklar yerine okulu sevdirmeye dönük okulda kazanacakları anlatılmalı, öğretmenleri hakkında olumlu güzel şeyler söylenmeli, eleştiriler çocukların yanında yapılmamalı, okuldan dönen çocuğumuzu okulda yaşadıklarını anlatmasına fırsat vermeli onu dinlemeli çocuğumuzun heyecanını paylaşmalıyız."

Birinci sınıfa başlayan Onat Alparslan Fidan, heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Öğrenci velisi Nihan Dere ise kızının bugün okula başladığını ve onun duyduğu heyecanı kendisinin de yaşadığını ifade ederek, tüm öğrencilere eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Öğrenci velisi Semra Sezgin de çocuğunun heyecanın kendisine de yansıdığını, çocuğunun ağlamasına üzüldüğünü ancak yapacak bir şey olmadığını belirterek, ilk heyecanı ve ilk günü olmasından dolayı normal karşıladığını ifade etti.

Bilecik genelinde okul öncesi 962, 2 bin 58 birinci, 2 bin 316 beşinci ve 2 bin 759 dokuzuncu sınıf öğrencisi "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında eğitime başladı.