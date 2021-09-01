Minik öğrenciler Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünce minik öğrencilere Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve tabiat müzesi gezdirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünün eğitim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kent merkezindeki Gülbahçe Anaokulu öğrencilerini ağırladığı belirtildi.

Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda öğrencilere bol görseli olan hayvanlarla ilgili sunum yapıldığı aktarılan açıklamada, tabiat müzesi ve park alanının gezdirildiği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin Kırşehir'de korunan alanlar, biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, çevre, iklim değişimi konularında bilgilendirildiği, kentteki tüm okulların tabiat eğitimlerine katılmaya davet edildiği belirtildi.