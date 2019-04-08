Minik Öğrenciler Atık Malzemelerden Müzik Aleti Yaptı

Çankırı'da okul öncesi öğrencileri evlerindeki atık malzemelerden müzik aletleri yaptı.

Çankırı'da okul öncesi öğrencileri evlerindeki atık malzemelerden müzik aletleri yaptı.



Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı İlkokulu okul öncesi öğrencileri tarafından, ailelerinin de yardımıyla "Kendin Yap Kendin Çal" projesi gerçekleştirildi.



Proje kapsamında öğrenciler yoğurt kaplarından, salça kutularından, kartonlardan darbuka, gitar, trampet gibi çalgı aletleri yaparak velilere sergiledi.



Okul Müdürü Resul Ayhan, yaptığı açıklamada, proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte velilerin ve öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve velileri eğitim sürecine dahil etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Projede müziğin ve ritmin çocukların gelişimleri üzerinde etkili olduğu ve matematiğin temelini oluşturmada önemli bir rolü olduğunu belirten Ayhan, "Ailelerin çocukları ile kaliteli vakit geçirmelerinin sadece maddi unsurlara bağlı olmadığı, evlerinde her zaman kullandıkları malzemeler ile ritim aletleri hazırlayabilecekleri uygulatarak gösterilmiştir. Ayrıca proje ile öğrencilere okulda verilen geri dönüşüm fikrinin evde de oluşturulması sağlanmıştır." diye konuştu.

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