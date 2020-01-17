Minik öğrenciler atölyede ebeveynleriyle resim yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler atölyede ebeveynleriyle resim yaptı - Son Dakika

Minik öğrenciler atölyede ebeveynleriyle resim yaptı

7 saat önce

Beyşehir ilçesinde, minik öğrenciler ziyaret ettikleri resim atölyesinde ebeveynleriyle resim yaptı.

Minik öğrenciler atölyede ebeveynleriyle resim yaptı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, minik öğrenciler ziyaret ettikleri resim atölyesinde ebeveynleriyle resim yaptı.

Beyşehir'deki özel bir kreşte öğrenim gören öğrenciler, anne ve babaları ile birlikte Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Yeni yeteneklerin keşfedilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği resim atölyesinde, yürütülen çalışmalar konusunda ressam Nisa Akın'dan bilgi alan öğrenciler ebeveynleri ile bir süre merkezdeki faaliyetlere de eşlik etti.

Öğrenciler ressam Akın'ın desteğiyle tuvallere akrilik boya ile resim yaptı.

Kreş Müdürü Ayşegül Selanik burada yaptığı açıklamada, "Beyşehir'imizde bu tür kültür ve sanat çalışmaların olması ilçemizin vizyonuna da önemli kazanımlar sağlıyor. Biz eğitimciler olarak başarılı bir eğitim amaçlıyorsak, içine anne ve babayı da alan, aile katılımını hedefleyen planlamalar ve etkinlikler oluşturmak gerekiyor. Bunu her ortamda uygulayabilmek çocukların gelişimi açısından da önemlidir. Öğrencilerimize kapılarını açarak bizlere bu imkanı sunan Kültür ve Sanatevi Merkezi yöneticilerine, belediyemize, okulumuz ve velilerimiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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