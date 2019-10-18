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Minik öğrenciler Başkan Yanmaz'la asker selamı verdi

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Ayazlı Anaokulu 5 yaş papatyalar sınıfı öğrencileri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret ederek Türk Bayrağı tablosu taktim ettiler hep birlikte asker selamı verdiler.

Minik öğrenciler Başkan Yanmaz'la asker selamı verdi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Ayazlı Anaokulu 5 yaş papatyalar sınıfı öğrencileri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret ederek Türk Bayrağı tablosu taktim ettiler hep birlikte asker selamı verdiler.


Başkan Okan Yanmaz, eşi Nursen Yanmaz ile birlikte minik öğrencileri makamında kabul ederek ağırladı. Başkan Yanmaz, öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorularını tek tek cevapladı. Öğrencilere eşi Nursen Yanmaz ile birlikte çikolata ikramında bulunan Başkan Yanmaz, miniklerin kendisini ziyaretinden ziyadesiyle memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Öğrencilere çikolata, öğretmenlerine de çay ikramında bulunan Yanmaz'a öğretmenler, başkanlık görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.


Minik öğrencilere okumaktan başka alternatifleri olmadıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Çalışma alanlarımızdan biri de eğitim olacak. Eğitim, kültürel ve sportif etkinliklere önem veriyoruz. Halkımız bu görevi bize emanet etti. Hemşehrilerimizin verdiği emanete sahip çıkarak, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya başladık. Benim sizlerden ricam okuyunuz. Sizlerin okumaktan başka alternatifiniz yok. Okuyarak geleceğin mimarları olacaksınız. Sizlere güveniyoruz" dedi. Bir süre minik öğrencilerle sohbet eden Yanmaz'a öğrenciler Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Yanmaz, öğrencilerle Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı askerimize, asker selamı gönderdi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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