Minik Öğrenciler Beslenme Saatinde Ekmek ve Hoşaf Yediler

Bilecik'te anaokulu ve ilkokul öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümüzde anlamlı bir çalışmaya imza atarken, beslenme saatinde ekmek ve hoşaf yediler.

Bilecik'te anaokulu ve ilkokul öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümüzde anlamlı bir çalışmaya imza atarken, beslenme saatinde ekmek ve hoşaf yediler.



Bilecik'te eğitim veren Edebali Şehir Kolejinde ve Edebali Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında bu zaferi kazanmak için göğüs göğüse çarpışan askerlerin yerine az da olsa koyabilmeleri adına anlamlı bir program düzenlendiler. Edebali şehir Koleji'nde yapılan programda günün anlam ve önemine ilişkin öğrencilere film gösterimi organize edilirken, o gün askerlerin ne kadar zor şartlarda bu mücadeleyi kazandıklarını anlamaları adına beslenme saatlerinde ekmek ve hoşaf yediler.



Anaokulu öğrencilerinin aileleri ile birlikte evlerinde yaptıkları "Çanakkale Geçilmez" ruhunu yansıtan çalışmaları sergilendiği programda konuşan Okul Müdürü Saadet Güzel, "Bugün Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümü .Gerek şanlı tarihimizde gerekse dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zafer'ini kutlamak, bu eşsiz vatan savunmasını gönüllere nakşetmek, şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bir büyük milletin en duygulu kelimeleriyle anlatılan o muhteşem zafer. Bizim zaferimiz, Çanakkale zaferi. Tarihimizin bu önemli gününde şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük asker büyük insan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı

Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL

Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Yeni Zelandalı Hollywood Yıldızı Russel Crowe, Türk İşi Dondurma Filmine Destek Verdi