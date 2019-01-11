Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Can Dostlarını Ziyaret Etti

Minik Öğrenciler Can Dostlarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan TEK Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 milyon 715 bin TL'ye yapımı tamamlanan ve özellikleri ile Türkiye'nin sayılı hayvan barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Minik Öğrenciler Can Dostlarını Ziyaret Etti, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan TEK Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 milyon 715 bin TL'ye yapımı tamamlanan ve özellikleri ile Türkiye'nin sayılı hayvan barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

40 dönüm arazi üzerine kurulan ve doğal yaşam alanları ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden 50 minik öğrenci, uzman personel eşliğinde buradaki ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parklarını görme fırsatı buldu.

Barınağı ziyaret eden öğrencilere, veteriner hekimler tarafından yapılan çalışmalar ve barınaktaki hayvanların tedavileri ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Öğrenciler barınakta bulunan sahipsiz ve tedavi gören hayvanlarla yakından ilgilenirken, özellikle kedi parkına ve yavru köpeklere büyük ilgi gösterdi. Ayrıca öğrencilere hayvanların satın alınmaması barınaktaki hayvanların sahiplenilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

Muğla'ya sağlık, ulaşım, alt yapı, içme suyu, spor, kültür gibi birçok alanda hizmet ettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hayatı birlikte paylaştıkları can dostlarına da büyük önem verdiklerini, doğal yaşam alanlı barınağın güzel Muğla'ya çok yakıştığını belirtti. Gürün; "Muğlamıza kazandırdığımız doğal yaşam alanlı barınağımızın açılışında da bu tesisin ailelere, okullara, vatandaşlarımıza ev sahipliği yapacağını söylemiştik. Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda öğrencilerimizin doğal yaşam alanlarında sevimli dostlarını görmesi, onlara dokunmasını sağlıyor, en önemlisi de can dostlarını satın almayıp sahiplenilmesini anlatıyoruz. Öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize barınağımızı ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Güzel Muğlamıza değer katan hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Yatağan, Muğla, Türkiye, Güncel
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