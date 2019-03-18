Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Çanakkale Destanını Öğrendi

Minik Öğrenciler Çanakkale Destanını Öğrendi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreşi'nde eğitim gören minik öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı vesilesiyle Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu gezdi.

Minik Öğrenciler Çanakkale Destanını Öğrendi, System.String[]

Minik öğrenciler şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Çanakkale ruhunun yansıtıldığı dioramayı hayranlıkla incelediler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve ziyaretçi akınına uğrayan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı vesilesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreşi'nde eğitim gören minik öğrencileri ağırladı. Kreş Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu ve öğretmenleri eşliğinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu gezen minik öğrenciler şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Çanakkale ruhunun yansıtıldığı dioramayı hayranlıkla incelediler. Ulu önder Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının kurtuluş mücadelesi ve Manisa halkının Çanakkale'de gösterdiği mücadeleye şahitlik eden öğrenciler, kendilerine verilen bilgileri dikkatlice dinlediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Çanakkale Destanını Öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]