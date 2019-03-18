Minik Öğrenciler Çanakkale Destanını Öğrendi

Minik öğrenciler şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Çanakkale ruhunun yansıtıldığı dioramayı hayranlıkla incelediler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve ziyaretçi akınına uğrayan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı vesilesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreşi'nde eğitim gören minik öğrencileri ağırladı. Kreş Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu ve öğretmenleri eşliğinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nu gezen minik öğrenciler şanlı Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Çanakkale ruhunun yansıtıldığı dioramayı hayranlıkla incelediler. Ulu önder Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının kurtuluş mücadelesi ve Manisa halkının Çanakkale'de gösterdiği mücadeleye şahitlik eden öğrenciler, kendilerine verilen bilgileri dikkatlice dinlediler.