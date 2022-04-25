Minik Öğrenciler'den Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne Ziyaret

Merkezde bulunan can dostlarımızla yakından ilgilenen minik öğrenciler, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru'nun 'Spil' ve 'Üzüm' isimli eğitim köpekleriyle yapmış olduğu gösteriyi ilgiyle izlediler.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Necati Bey İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimler eşliğinde merkezde bulunan can dostlarımız hakkında bilgiler aldılar. Merkezi gezen miniklere, sevimli dostlar için verilen hizmetlerden de bahsedildi. Can dostlarımızla yakından ilgilenen minik öğrenciler, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru'nun 'Spil' ve 'Üzüm' isimli eğitim köpekleriyle yapmış olduğu gösteriyi ilgiyle izleyip ve köpek eğitimi hakkında bilgiler aldılar.