Minik öğrenciler depremi öğrendi - Son Dakika

Minik öğrenciler depremi öğrendi
07.11.2020 12:02
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde müftülüğe Merkez Kur'an Kursu öğrencileri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem egitimi aldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde müftülüğe Merkez Kur'an Kursu öğrencileri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem egitimi aldı.
Merkez Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri öğretmenleri Kevser Kaçal, eşliğinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ile ilgili bilgi sahibi oldu. Kurs öğreticisi Kaçal, minik öğrencilere deprem halinde yapmaları gerekenleri ve doğal afete hazırlanmayı öğretti. Ayrıca İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle İzmir halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'ye açtıkları pankartlarla geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - BİLECİK
Son Dakika ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar