Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi - Son Dakika

Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi

08.11.2020 11:35
Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi, System.String[]

Bursa'da ilkokul öğrencileri depremzedelere duygu dolu mektup yazıp, kendi aralarında topladığı 15 bin liralık yardım gönderdi.

Bursa'da ilkokul öğrencileri depremzedelere duygu dolu mektup yazıp, kendi aralarında topladığı 15 bin liralık yardım gönderdi.

Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan İzmir depremiyle ilgili yaralar sarılmaya devam ediyor. Keles'te Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın öncülük ettiği yardım kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmen ve öğrencilerden de yaklaşık 15 bin liralık ayni ve nakdi destek sağlandı. Bu destekte şüphesiz arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla depremden saatler sonra enkaz altından sağ çıkarılan Ayda, Elif ve İnci isimli çocukların da payı var. Bir anda Türkiye'nin umut sembolü haline gelen Ayda, Elif ve İnci'yi Keles'teki arkadaşları da unutmamışlar.

Keles 1. Murat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Bozkurt'un zarfın içerisine koyduğu harçlıklarının yanı sıra arkadaşlarına göndermiş olduğu destek mektubu, okuyanları duygulandıracak cinsten. Ayda, Elif ve İnci'ye hitaben yazdığı mektupta depreme çok üzüldüğünü belirten ilkokul öğrencisi Mert Bozkurt, arkadaşlarına "kalbimiz sizinle" diyerek adeta tüm Türkiye'ye tercüman olmuş. - BURSA

Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi
Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi
Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi

Türkiye, İzmir, Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i
Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 11:51:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrenciler depremzedelere mektup yazıp 15 bin lira yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei