Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Doğa ile Buluştu

Minik Öğrenciler Doğa ile Buluştu

1 saat önce

Iğdır Merkez Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulu öğrencileri doğa ve toprakla buluştu.

Minik Öğrenciler Doğa ile Buluştu, System.String[]
Iğdır Merkez Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulu öğrencileri doğa ve toprakla buluştu.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü deneme üretimi yapan serasını ziyaret eden öğrencilere, serada yetiştirilen çiçek ve ürünler hakkında bilgi verildi.

Geleceğimiz olan çocukların bu etkinliklerle toprağı ve tarımı tanımasının ilk adımları olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Topraklarımızın boş kalmasını istemiyorsak çocuklarımıza toprağı, doğayı sevdirmeli, tarımı öğretmeli, tarımın önemini ve vazgeçilmez olduğunu anlatmalıyız" dedi.

Etkinlik, öğrencilere verilen bilgilerin ardından, tarla, sera gezisi ve çiçek dağıtımı ile sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:55 Kaynak: İHA

Hüsnü Mustafa Özyeğin, Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel
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