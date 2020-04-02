Minik öğrenciler

Videonun son kısmında ise, "Öğrencilerimizi sağlıklı günlerde yeniden okulumuzda görebilmek için #evdekal Türkiye" yazısı yer aldı.

Minikler, işaret diliyle büyüklerine "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Yaşlıları koruyalım. Yeni hayatlar kaybetmeyelim. Riskin önünü birlikte keselim. Kendin için, insanlar için lütfen evde kal. Evde kal Türkiye , hayat eve sığar." diye seslendi.

Afyonkarahisar'da, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için işaret diliyle video hazırladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak