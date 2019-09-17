Minik öğrenciler farkındalık için çöp topladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde minik öğrenciler öğretmenleriyle ve aileleriyle sahilde çöp topladı.

Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, çevre kirliliğine dikkati çekmek için çalışma başlattı.

Öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle Karasu sahilinde çöp topladı.

Okul müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğine çok önem verdiklerini ve çevreyi temiz tutma alışkanlığını öğrencilerine aşılamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Çanay da sahili temizlemek için çöpleri topladıklarını belirterek, "Sahile bir sürü çöp atmışlar şişe topladım, izmarit topladım, poşet topladım, ağaç parçaları topladım. Bunları sahile insanlar atmış ve ben sesleniyorum bu atanlara lütfen çevremizi ve doğayı kirletmeyelim ve çöp atmayalım." dedi.

Öğrencilerden Ahmet Efe Açıkgöz de yaptıkları etkinliği sevdiğini ve çevreyi kirletmenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılan sinema ve dizi oyuncusu Erol Karlı çevre kirliliğinin ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Çöp atmamaya çok dikkat ediyorum. Kendi çevremdeki insanları da devamlı uyarıyorum. Bugün bu çocuklarımızın yapmış olduğu bu davranış hakikatten çok övgüye değer bir hareket ve örnek bir davranış yaptılar. Bizler de bunlardan ders almamız gerekiyor. Umarım zaman içerisinde herkes bu bilince kavuşur." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda sahilden toplanan çöpler, veliler ve öğretmenler tarafından belediye temizlik işlerine teslim edildi.