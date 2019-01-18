Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Farklı Kültürleri Öğreniyor

Minik Öğrenciler Farklı Kültürleri Öğreniyor

2 saat önce

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine Dünya'da ki farklı kültürleri öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Minik Öğrenciler Farklı Kültürleri Öğreniyor, System.String[]
Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine Dünya'da ki farklı kültürleri öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Her ay farklı bir kültürün tanıtıldığı etkinlikte bu ay Hint Kültürü tanıtılarak, Hint Partisi düzenlendi. Anaokulu öğretmeni Zeynep Öncel öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Hint kıyafetleri giydi.

Öğrenciler Hint baharatları ve bir Hint tatlısı olan Jalebi tatlısından yedi. Hint kınaları yakan öğrenciler, Hint müzikleri eşliğinde dans etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Güncel
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