Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu

Minik Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu

1 saat önce

Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturduAKSARAY - Aksaray'da minik öğrenciler yeni açılan hastane bahçesinde fidan dikerek fidan dikmenin ne kadar önemli olduğu mesajını verdi.

Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

AKSARAY - Aksaray'da minik öğrenciler yeni açılan hastane bahçesinde fidan dikerek fidan dikmenin ne kadar önemli olduğu mesajını verdi.
Aksaray'da anaokulunda eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz aylarda açılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde fidan dikme programına katıldı. İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve öğretmenler eşliğinde hastane bahçesinde bir araya gelen çocuklar, fidanları bir bir toprakla buluşturdu. Öğretmenlerin fidan dikmenin önemini anlattığı etkinlikte öğrenciler, "Ağaç dikmek çok önemli, herkes ağaç diksin" mesajı verdi.
"Gelecek nesillere yeşil bırakmak istiyoruz"
Etkinlikte bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, "Yaklaşık 5 ay önce açtığımız hastanemizin bahçesini yeşillendirmek adına baharın ilk haftalarında anaokulu öğrencilerimizi hastanemize topladık. Hem onlara doğa bilincini kazandırmak, hem de yeşili sevdirmek adına böyle bir organizasyon yaptık. Bugün yaklaşık 90 ağaç diktik. Gelecek nesillere yeşillik bırakmak istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:45 Kaynak: İHA

Aksaray, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:53:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]