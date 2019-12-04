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Son Dakika Güncel Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ile bir araya geldi - Son Dakika

Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ile bir araya geldi

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi tarafından Fark Etmek Elimizde, Farkında Mısınız? sloganıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ile bir araya geldi, System.String[]

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi tarafından Fark Etmek Elimizde, Farkında Mısınız? sloganıyla fotoğraf sergisi düzenledi.


Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Öğretim Görevlisi Ayşe Özdemir'in 40 fotoğraftan oluşturduğu sergi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve sonrasında olukça ilgi gördü.


Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılarına çıkan engelleri fotoğraflayan Ayşe Özdemir'in 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanındaki sergisini, farkındalık hususunun erken yaşta kazanılması amacıyla ziyaret eden Alparslan İlkokulu öğrencileri, müdürleri ve öğretmenleri eşliğinde fotoğrafları merakla inceledi.


Öğrencilere engelli bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları, hazırladığı fotoğraflar ile anlatan Ayşe Özdemir, öğrencilerini sergiye getirerek bu farkındalığın oluşturulmasında emeği geçen müdür ve öğretmenlere teşekkür etti.


Sergi ziyaretinin sonunda Alparslan İlkokulu Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu öğrencilere bir kez daha hatırlatan Rektör Çomaklı, toplumda normal insanlarla eşit statüde olan engelli bireylere saygı ve sevgiyle yaklaşılması konusunda minik öğrencilere nasihatte bulundu. - ERZURUM

Dünya Engelliler Günü, Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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