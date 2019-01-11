Minik Öğrenciler Gazetecileri Unutmadı
2 saat önce
Düzce'de anaokulu öğrencileri 10 Ocak Gazeteciler Gününü hazırlıkları video ile kutladı.
Düzce
'de anaokulu öğrencileri 10 Ocak Gazeteciler Gününü hazırlıkları video ile kutladı. Çilimli
Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi öncülüğünde hazırlanan videoda öğrenciler, gazetecilere mesaj yollayarak "Sizi çok seviyorum, gazeteciler gününüz kutlu olsun." dedi.
Videonun hazırlanışı hakkın bilgi veren okul müdürü Türedi, çalışan gazetecilerin gazeteciler gününü kutlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Çalışan gazetecilerin gününü kutluyoruz. Ülkemize, insanımız adına önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıp haberler peşinde koşuyorsunuz." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: AA
Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü
Son Dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı
Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi