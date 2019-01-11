Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Gazetecileri Unutmadı

Minik Öğrenciler Gazetecileri Unutmadı

2 saat önce

Düzce'de anaokulu öğrencileri 10 Ocak Gazeteciler Gününü hazırlıkları video ile kutladı.

Minik Öğrenciler Gazetecileri Unutmadı, System.String[]
Düzce'de anaokulu öğrencileri 10 Ocak Gazeteciler Gününü hazırlıkları video ile kutladı.

Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi öncülüğünde hazırlanan videoda öğrenciler, gazetecilere mesaj yollayarak "Sizi çok seviyorum, gazeteciler gününüz kutlu olsun." dedi.

Videonun hazırlanışı hakkın bilgi veren okul müdürü Türedi, çalışan gazetecilerin gazeteciler gününü kutlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Çalışan gazetecilerin gününü kutluyoruz. Ülkemize, insanımız adına önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Gecenizi gündüzünüze katıp haberler peşinde koşuyorsunuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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