Minik Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu

Siirt
'te görev yapan gazeteciler, Hasya Hatun Anaokulu öğrencileriyle buluştu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla okulda düzenlenen etkinlikte gazeteciler, sohbet ettikleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.
Okul müdürü Burcu Demirhan Cezlan programa katılan gazetecilere teşekkür ederek, günlerini kutladı.
Cezlan, okulda öğrencilere 3 öğün yemek verdiklerini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Etkinlik, 4 yaşına giren bir öğrencinin doğum gününün kutlanmasıyla sona erdi.