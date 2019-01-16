Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu

Minik Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu

1 saat önce

Siirt'te görev yapan gazeteciler, Hasya Hatun Anaokulu öğrencileriyle buluştu.

Minik Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Siirt'te görev yapan gazeteciler, Hasya Hatun Anaokulu öğrencileriyle buluştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla okulda düzenlenen etkinlikte gazeteciler, sohbet ettikleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi.

Okul müdürü Burcu Demirhan Cezlan programa katılan gazetecilere teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Cezlan, okulda öğrencilere 3 öğün yemek verdiklerini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etkinlik, 4 yaşına giren bir öğrencinin doğum gününün kutlanmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 20:35:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Gazetecilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]