Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı - Son Dakika

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'daki Bahçeşehir Koleji öğrencileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gazetecilik konusunda bilgi aldı.

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'daki Bahçeşehir Koleji öğrencileri, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek gazetecilik konusunda bilgi aldı.


Bahçeşehir Kolejinden 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte medya iletişim dersi kapsamında İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gazetecilik konusunda bilgilendirilen minik öğrenciler, haber temini konusunda muhabirlere sorular yöneltti. 'İHA Muhabir' kitapçığını inceleyen minikler, gelişen teknoloji imkanları sayesinde karşılaşılan ilginç anların paylaşımı konusunda da bilgilendirildi.


Gazetecilik mesleğiyle yakından ilgilenen öğrenciler, ilk defa ellerine mikrofon alarak röportajlar gerçekleştirdi. İleride gazetecilik mesleğini seçeceklerini dile getiren öğrenciler, ziyaretin çok verimliği geçtiğini dile getirdi.


Öğrenciler, İHA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. - VAN

İhlas Haber Ajansı, Bahçeşehir, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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