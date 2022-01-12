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MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR - Son Dakika

MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

12.01.2022 14:30

MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenciler okul bahçesine kurulan mini sahada golf oynuyor, trafik parkurunda ise bisiklet sürerek trafik kurallarını öğreniyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenciler okul bahçesine kurulan mini sahada golf oynuyor, trafik parkurunda ise bisiklet sürerek trafik kurallarını öğreniyor.

Erdemli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma ve geliştirme' projesi kapsamında Çeşmeli Anaokulu bahçesine kurulan mini sahada öğrenciler golf oynuyor, trafik parkurunda ise bisiklet sürerek trafik kuralları hakkında bilgi ediniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, okulu ziyaret edip, öğrencilerle golf oynadı. Müdür Açıkyörük, trafik parkurunda kurallara uyarak bisiklet süren minik öğrencilere trafik kartı dağıttı.

HEM ÖĞRENİYORLAR HEM EĞLENİYORLAR

Öğrencilerin hem trafik kurallarını öğrendiğini hem de gol oynayarak eğlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, 'Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma ve geliştirme projesi kapsamında ilçemizdeki okul öncesi okullarımızda minik öğrencilerimizin daha iyi eğitim ve gelişim sağlamaları adına bir çok uygulamalar yapıyoruz. 170 öğrencinin eğitim gördüğü Çeşmeli Anaokulu'nda bir çok okulda olmayan golf sahası, trafik parkuru, ip parkuru, pişirim fırını, satranç oyun alanı, kümes ve oyun alanı gibi bir çok faaliyetin bir arada olduğu bir okul oldu. Öğrencilerimiz okul bahçesinde bulunan mini sahada golf oynuyorlar, trafik parkurunda bisiklet sürüyorlar ve trafik kurallarını öğreniyorlar, pişirim fırınında seramik hamuru ile yaptıkları ürünleri pişirebiliyorlar, ip parkurunda denge sağlama ve eğlenme ile güzel vakit geçiriyorlar. Okulda sadece Eğitim değil, bir çok sosyal faaliyet ile öğrencilerimiz en iyi şekilde vakit geçirebiliyorlar. Ben bu parkurların yapılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederim' dedi.

'MUTLU OLUYORUZ'

Çeşmeli Anaokulu öğrencilerinden Azra Nisa, 'Çok mutlu oluyoruz. Okulumuzda bir çok oyun parkuru var. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz' diye konuştu.

Öğrencilerden Buğra Çatal ise, Okulumuzda golf oynuyoruz, ip parkurunda yürüyoruz. Çok güzel vakitler geçiriyoruz. Bizlerde hem öğrenip hem eğlendiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Okulumuza bu güzel oyun parkurlarını kazandıran herkese çok teşekkür ederim ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, okul gezisinin ardından öğrencilerle golf oynayıp, trafik parkurunda bisiklet süren öğrencilere trafik kartı ve hediye verdi.

MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR
MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR
MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

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Bisiklet, Çeşmeli, Erdemli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİNİK ÖĞRENCİLER GOLF OYNAYIP, TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR - Son Dakika
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