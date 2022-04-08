Minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları kitapları kardeş okula hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi

Minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları kitapları kardeş okula hediye etti

08.04.2022 11:17
Minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları kitapları kardeş okula hediye etti

Rize'de anaokulu öğrencileri kumbarada biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları kitapları, kardeş ilkokul kütüphanesine hediye etti.

Rize'de anaokulu öğrencileri kumbarada biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları kitapları, kardeş ilkokul kütüphanesine hediye etti.

Gülbahar Hatun Anaokulu, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında başlattığı "Kitaplarla Büyüyen Çocuklar" proje kapsamında anaokulu öğrencileri ailelerinden biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları toplam 850 kitabı kardeş okul olan Denizciler İlkokulu'na teslim etti.

Kitap kampanyasına katılarak 60 kitap bağışlayan Okul Müdürü Cemil Metoğlu, AA muhabirine, okulda başlatılan kitap toplama kampanyasına anaokulu çocuklarının katılım sağlamasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çocukların bir çok kitapla tanışma imkanı olduğunu ifade eden Metoğlu, "Bu süreçte hazinelerine yeni kitaplar eklerken kardeş okullarına da kitap bağışında bulundular. Kitap kumbaralarında biriktirdikleri ile bağımsız olarak bir kitap alışverişi yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. 'Kütüphane demek hayat demektir' ve hayatın en değerli hazinesi kitaplarla büyüyen çocuklardır. Projeye destek veren tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yeşil çay pudralı 'Rize enişte lokumu' damakları tatlandırıyor Yeşil çay pudralı 'Rize enişte lokumu' damakları tatlandırıyor Malatya emniyetinin şair müdürü Malatya emniyetinin şair müdürü

Kitap, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları kitapları kardeş okula hediye etti - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:31:43. #1.12#
SON DAKİKA: Minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları kitapları kardeş okula hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement