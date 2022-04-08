Minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları kitapları kardeş okula hediye etti - Son Dakika

Rize'de anaokulu öğrencileri kumbarada biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları kitapları, kardeş ilkokul kütüphanesine hediye etti.

Gülbahar Hatun Anaokulu, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında başlattığı "Kitaplarla Büyüyen Çocuklar" proje kapsamında anaokulu öğrencileri ailelerinden biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları toplam 850 kitabı kardeş okul olan Denizciler İlkokulu'na teslim etti.

Kitap kampanyasına katılarak 60 kitap bağışlayan Okul Müdürü Cemil Metoğlu, AA muhabirine, okulda başlatılan kitap toplama kampanyasına anaokulu çocuklarının katılım sağlamasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çocukların bir çok kitapla tanışma imkanı olduğunu ifade eden Metoğlu, "Bu süreçte hazinelerine yeni kitaplar eklerken kardeş okullarına da kitap bağışında bulundular. Kitap kumbaralarında biriktirdikleri ile bağımsız olarak bir kitap alışverişi yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. 'Kütüphane demek hayat demektir' ve hayatın en değerli hazinesi kitaplarla büyüyen çocuklardır. Projeye destek veren tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.