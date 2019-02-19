Minik Öğrenciler Hayvan Barınağında
21 dakika önce
Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Barınağı, Can Anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Alanya Belediyesi
Demirtaş Hayvan Barınağı, Can Anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Alanya Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Türkiye
'nin en kapsamlı ve modern hayvan barınağı olan Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Can Anaokulu öğrencileri ziyarette etti. Özel hazırladıkları dövizler ve mamalarla Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen öğrencileri Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz
karşıladı.
Ali Yavuz, öğretmen ve öğrencilere barınakla ilgili bilgi verip, üniteleri gezdirdi. Alanya Belediyesi veterinerleri de öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, onlarla yakından ilgilendi. Çeşitli sınıflardan gelen öğrenciler barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:24 Kaynak: İHA
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