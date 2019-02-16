Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Hazırladıkları Yemekleri Askerlere İkram Etti

Minik Öğrenciler Hazırladıkları Yemekleri Askerlere İkram Etti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencileri, anneleri ile hazırladıkları yemek ve tatlıları, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere ikram etti.

Minik Öğrenciler Hazırladıkları Yemekleri Askerlere İkram Etti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencileri, anneleri ile hazırladıkları yemek ve tatlıları, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere ikram etti.

15 Temmuz Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında, öğretmenleri ve ailelerinin destekleriyle evlerinde yemek ve tatlılar hazırladı.

Hazırlanan yemeklerle öğrenciler, okul müdürü Pelin Antepli ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Öğrenciler, burada yemekleri askerlere ikram etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Antepli, minik öğrencilerin asker ağabeylerine hasret duydukları ev yemeği tattırarak onları mutlu etmek istediklerini söyledi.

"Değerler Eğitimi Projesi'nin" önemine dikkat çeken Antepli, "Öğrencilerimiz anneleri ile birlikte hazırladıkları yemek ve tatlıları asker abilerine ikram ettiler. Birlikte aynı masaya oturup yemek yemenin mutluluğunu yaşadılar. Asker ve vatan sevgileri daha da arttı. Bizleri kabul eden İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Sinan Sert ve personeline nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ise çocukların eşsiz davranışının kendilerini ve personellerini oldukça mutlu ettiğini, motivasyonlarını artırdığını belirterek, anaokulu öğrencilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:32 Kaynak: AA

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