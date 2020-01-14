Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Ordu'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, velileri ile birlikte yaptıkları yemekleri beğeniye sundu.

Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi, System.String[]

Ordu'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, velileri ile birlikte yaptıkları yemekleri beğeniye sundu.


Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının ortaklığında yürütülen 'Eğitimin Yıldızları-Her Okulun Projesi Olsun' yarışması kapsamında, Trabzon'da bir okulda başlatılan ve daha sonra eTwinning platformunda da genişleterek daha kapsamlı hale getirilen Türkiye ve Azerbaycan'dan 28 ortağın yer aldığı 'En güzeli benim şehrim' yarışması Ordu'da da düzenlendi. Altınordu Milli İrade Ortaokulunda düzenlenen etkinlik kapsamında yöresele kıyafetler giyen öğrenciler, aileleri ile birlikte yaptıkları yöresel yemekleri sergiledi.


Okulun, okul öncesi öğretmeni ve proje sorumlusu Sevgi Osma, "Okulumuzda yöresel yemeklerle ilgili bir stant kurarak kentin tanıtılmasına katkı sağladık. 17 öğrencinin velileri ile katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Ordu'nun tamamen yöresel yemekleri ve el emeğinden oluşan eşyaları hazırlandı. bu kapsamda öğrencilerimizin velileri de bizlere destek oldu" dedi.


Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve bazı okul idarecilerinin de ziyaret ettiği etkinlikte, öğrencilere ve velileri tebrik edildi.


Etkinlikte, hazırlanan yemekler katılımcılara da ikram edildi. - ORDU

Trabzon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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