Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler İçin Kazdağı'ndan Kamyonetle Kar Getirildi

Minik Öğrenciler İçin Kazdağı'ndan Kamyonetle Kar Getirildi

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde özel kreş, öğrencileri için Kazdağı'ndan kamyonetle kar getirdi.

Minik Öğrenciler İçin Kazdağı'ndan Kamyonetle Kar Getirildi, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde özel kreş, öğrencileri için Kazdağı'ndan kamyonetle kar getirdi. Bazı öğrenciler ilk defa kar görmenin heyecanını yaşarken, çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşları ile kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Edremit'te yaşları 2 ile 6 arası çocuklara eğitim veren özel kreş, öğrencilerinin kar ile tanışıp, oynaması amacıyla, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kazdağı'ndan kamyonetle kar getirterek, okulun bahçesine döktürdü. Hayatlarında ilk kez kar gören bazı öğrenciler, kreş bahçesindeki kar yığınına hücum ederek oynarken, bazıları ilk kez gördükleri kara yaklaşmada tereddüt yaşadı. Minyatür kardan adam yapan kreş öğrencileri, doyasıya eğlendi. Kartopu oynayıp kardan adam yapan minikler, çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Edremit ilçe merkezine kar yağmadığını belirten Kreş Müdürü İsmail Akçe, "Kent merkezimize kar düşmediği için çocuklarımızı kardan adamdan, kartopundan mahrum bırakmamak için kamyonetle Kazdağları bölgesinden kar getirttik. Çocuklarımız kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocuklarımız da mutlu, biz de mutluyuz" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:48 Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı

Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:32:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler İçin Kazdağı'ndan Kamyonetle Kar Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]