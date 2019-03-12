Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler İlk Defa Kayak Heyecanı Yaşadı

Minik Öğrenciler İlk Defa Kayak Heyecanı Yaşadı

1 saat önce

Tunceli'de kışın en sert geçtiği Ovacık ilçesinde minik öğrenciler, kaymakamlığın organizasyonuyla ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Minik Öğrenciler İlk Defa Kayak Heyecanı Yaşadı, System.String[]
Tunceli'de kışın en sert geçtiği Ovacık ilçesinde minik öğrenciler, kaymakamlığın organizasyonuyla ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.


İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ovacık Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu öğrencileri, veliler ve öğretmenler katıldı.


Kayak merkezindeki teleski yardımıyla zirveye çıkmaya ve kayak yapmaya korkan çocuklar, veliler ve öğretmenlerinin de yardımıyla bu korkularını yenince kayak yaparak doyasıya eğlendi.

Doğa ile iç içe olan kayak merkezinde keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, kayak antrenörü eşliğinde defalarca zirveye çıkarak, arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri ile kayak yaptı.

Söz konusu okulun müdürü Selçuk İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik sayesinde çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.


Çocukların ilk kez kayakla tanıştığını belirten İpek, "Öğrencilerin üzerindeki kış stresini atmaları için kayak merkezine geldik. Etkinlikteki amacımız öğrencilerin burada birbirleriyle kaynaşmasını ve doğanın tadını çıkarmalarını sağlamak. Hayatında hiç kayak yapmayan çocuklarımızı kayak ile tanıştırdık. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu olduk." dedi.


Öğrencilerden 7 yaşındaki Şahan Tiltay da kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu belirtti.


İlk defa kayak merkezine geldiğini belirten Tiltay, "Burası çok güzel. Annem ve babam da kayak yaparken bana yardımcı oluyor. İlk başta kayak yapmaya korkuyordum, şimdi arkadaşımla zirveden kayıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Tunceli, Ovacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler İlk Defa Kayak Heyecanı Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]