Minik Öğrenciler İlk Defa Kayak Heyecanı Yaşadı

Tunceli'de kışın en sert geçtiği Ovacık ilçesinde minik öğrenciler, kaymakamlığın organizasyonuyla ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Tunceli'de kışın en sert geçtiği Ovacık ilçesinde minik öğrenciler, kaymakamlığın organizasyonuyla ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.





İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ovacık Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu öğrencileri, veliler ve öğretmenler katıldı.





Kayak merkezindeki teleski yardımıyla zirveye çıkmaya ve kayak yapmaya korkan çocuklar, veliler ve öğretmenlerinin de yardımıyla bu korkularını yenince kayak yaparak doyasıya eğlendi.



Doğa ile iç içe olan kayak merkezinde keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, kayak antrenörü eşliğinde defalarca zirveye çıkarak, arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri ile kayak yaptı.



Söz konusu okulun müdürü Selçuk İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik sayesinde çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.





Çocukların ilk kez kayakla tanıştığını belirten İpek, "Öğrencilerin üzerindeki kış stresini atmaları için kayak merkezine geldik. Etkinlikteki amacımız öğrencilerin burada birbirleriyle kaynaşmasını ve doğanın tadını çıkarmalarını sağlamak. Hayatında hiç kayak yapmayan çocuklarımızı kayak ile tanıştırdık. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu olduk." dedi.





Öğrencilerden 7 yaşındaki Şahan Tiltay da kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu belirtti.





İlk defa kayak merkezine geldiğini belirten Tiltay, "Burası çok güzel. Annem ve babam da kayak yaparken bana yardımcı oluyor. İlk başta kayak yapmaya korkuyordum, şimdi arkadaşımla zirveden kayıyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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