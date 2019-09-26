Minik öğrenciler itfaiyeyi gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu Harikalar Diyarı sınıfı öğrencileri İtfaiye Haftası kapsamında Düzce itfaiyesini gezdi.



Minik öğrenciler İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiyeyi gezdiler. İtfaiyecilerin görevlerini öğrenmek, itfaiye araçlarının hangi amaçla kullanılacağını göstermek ve farklı meslek gurupları hakkında bilgi sahibi olmak üzere gerçekleştirilen gezide çocuklar yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmelerine fırsat verildi. İtfaiyecilerle tanışan öğrenciler; itfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını ve donanımlarının ne işe yaradığını öğrenme fırsatı buldular. Öğretmenleri itfaiyeci kıyafetlerini giyerek çocuklara kıyafetlerin işlevlerini gösterdi. Öğrencilere temel güvenlik kurallarını hatırlatılırken kendilerini tehlike ve kazalardan nasıl koruyacağı ve herhangi bir kaza anında nasıl yardım isteyecekleri öğretildi.



Anaokulu öğrencilerinin kendi hazırladıkları itfaiye araba maketi ve okul isminin yer aldığı porselen tabak itfaiye personeline çocuklar tarafından hediye olarak verildi. - DÜZCE